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17.11.2020 (05:30)

Дозаправку в воздухе выполнят летчики армии ВВС и ПВО ВВО

В Хабаровском крае с экипажами истребительной и бомбардировочной авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа начались сборы по дозаправке самолетов в воздухе.

С летным составом проведут занятия по технической и специальной подготовке, в ходе которых участники сборов  изучат теоретические основы и отработают практические навыки по дозаправке самолетов в воздухе.

К выполнению одного из самых сложных элементов лётной подготовки привлечены экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35с, многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти округа в  Хабаровском  крае.

После сбора авиационной группы в определенной точке дозаправка будет проводиться от авиационного танкера Ил-78 на  высоте около 5000 метров и на скорости порядка 500 км/ч.

Выполняться сложное лётно-тактическое задание будет в дневное и ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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