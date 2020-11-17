17.11.2020 (05:24)
Более 50 единиц современного вооружения получили военнослужащие инженерно-саперного подразделения ВВО в Забайкалье
Свыше 50 единиц современного вооружения, военной и специальной техники получили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае в 2020 году.
Парк вооружения полка пополнили станции комплексной очистки воды СКО-10К, инженерные машины разграждения ИМР-2, грузовая и дорожная техника в арктическом исполнении.
Помимо этого, в рамках перевооружения понтонного парка, на замену автомобилей КрАЗ-255 поступило около 40 современных тягачей КамАЗ-63501 для перевозки понтонных звеньев. Машины обладают высокой мощностью и повышенной проходимостью и предназначены для выполнения задач в условиях бездорожья. В настоящее время доукомплектование инженерно-саперного подразделения вооружением и специальной техникой продолжается.