17.11.2020 (05:05)

На Тихоокеанском флоте завершено сезонное обслуживание навигационного оборудования

Специалистами ТОФ обслужено более 1 тыс. навигационных объектов на побережье Берингова, Охотского и Японского морей

Специалисты гидрографической службы Тихоокеанского флота завершили техническое обслуживание средств навигационного оборудования на материковых и островных зонах Берингова, Японского и Охотского морей.

В ходе работ по подготовке техники к зимнему периоду эксплуатации проверены светооптические приборы, фокусировка ламп, характеристики их огней, произведена замена вышедших из строя источников и питания перегоревших ламп, а также ремонт плавучих и береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности флота.

Только специалистами 52-го района гидрографической службы ТОФ, за которым закреплены средства навигационного оборудования Авачинского залива, Восточного и Западного побережья Камчатки, Второго Курильского пролива, было обслужено около 130 объектов.

Всего, в рамках сезонного обслуживания осмотрено более 1000 различных средств навигационного оборудования, в том числе более 150 маяков. Для выполнения этой задачи были задействованы около 20 специальных судов и катеров гидрографической службы Тихоокеанского флота.

Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования стал маяк Русская кошка на Чукотке, самой южной - маяк Гамова на полуострове Гамова в Японском море.

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