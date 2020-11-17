17.11.2020 (04:37)

Свыше девяти тысяч младших специалистов подготовлено в учебных центрах Восточного военного округа в 2020 году

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершились выпускные экзамены, и началась отправка выпускников в войска.

Всего в текущем году окружными учебными центрами подготовлено более 9 тысяч младших специалистов для войск военного округа.

В этом учебном периоде (полугодии) более 4,5 тысяч курсантов. В войска будут направлены командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3, Т-80БВ, боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО.

Также, в войска будут направлены повара и хлебопеки, которых готовит единственный в округе учебный центр, дислоцированный в Забайкальском крае.

Более 80 процентов младших специалистов направлены в воинские части и соединения Восточного военного округа, остальных распределили в другие военные округа.

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