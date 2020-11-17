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17.11.2020 (04:00)

Военнослужащие ПДСС ТОФ в ходе тренировки отработали обеспечение безопасного выхода атомной подводной лодки из пункта базирования

На Камчатке, в базе подводных сил Тихоокеанского флота, проведена тренировка по противодиверсионной обороне, в ходе которой отработано обеспечение безопасного выхода атомной подводной лодки из пункта базирования.

В ходе плановой тренировки военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели комплекс практических действий, направленный на обеспечение безопасного отхода субмарины от пирса, и её сопровождение при прохождении узкости и прибрежных мелководных районов. Для выполнения поставленных задач были привлечены противодиверсионные катера и быстроходные лодки.

Кроме того, специалистами ПДСС проведено обследование акватории бухты Крашенинникова на предмет возможных тайников и закладок разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнены учебные стрельбы из специального подводного оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Спецназ
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