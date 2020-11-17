17.11.2020 (00:46)

В объединении ПВО-ПРО проведен смотр зимней формы одежды

В рамках подготовки к началу зимнего периода обучения в объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил проведен строевой смотр. Всего в управлении, соединениях и воинских частях армии проверены более 8 тыс. военнослужащих.

Мероприятие включало в себя осмотр внешнего вида как в повседневной, так и в полевой формы одежды. Помимо наличия элементов формы одежды, проверялось их состояние, внешний вид военнослужащих, знание ими положений Строевого устава.

Подготовка к новому периоду обучения включает широкий спектр задач и мероприятий. В их числе подведение итогов за текущий период обучения, планирование, согласование и постановка задач, подготовка зданий, сооружений, а также военной и специальной техники к эксплуатации с учетом климатических особенностей грядущего полугодия, подготовка личного состава, в том числе сдача зачетов на допуск к выполнению задач по направлениям.



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