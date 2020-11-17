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17.11.2020 (00:30)

Главком ВМФ утвердил приемный акт новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», — первого надводного корабля оснащенного комплексом «Панцирь-М»

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении   государственных испытаний первого в Военно-Морском Флота надводного корабля, оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», -  малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово». Утверждение приемного акта состоялось в Адмиралтействе. Корабль готов к церемонии подъема на нем Андреевского флага.     

«Испытания морского варианта комплекса завершены.  Экипаж корабля и судостроители обеспечили успешное проведение ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово. В последней декаде ноября  будет проведена торжественная церемония приема МРК «Одинцово» в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг», -  сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов после утверждения приемного акта корабля, которое состоялось в Адмиралтействе (Санкт-Петербург)

 о словам Адмирала Николая Евменова «Приемный акт утвержден,  экипаж малого ракетного корабля  и корабелы судостроительного завода «Пелла» приступили к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-Морского Флота».

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М»,  современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. МРК проекта 22800   предназначен для выполнения задач в морской зоне  в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.    

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Командующий , Корабли
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