16.11.2020 (22:34)

В Волгоградской области более 500 десантников из гвардейского десантно-штурмового соединения готовятся к совершению прыжков с парашютом с самолета ИЛ-76

Личный состав Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения готовятся к прыжкам с парашютом в рамках проведения плановой воздушно-десантной подготовки (ВДП).

Десантники готовятся к выполнению прыжков в различное время суток в полном боевом снаряжении. Каждый гвардеец-десантник, который уже совершал прыжки, будет десантироваться с самолета ИЛ-76 с высоты 800 м.

В течение месяца военнослужащие изучали материальную часть, сдавали обязательные зачеты по устройству парашютной системы и укладке парашютов, отрабатывали способы управления в воздухе основным и запасным парашютами, отработку действий при совершении прыжка с макета самолета военно-транспортной авиации Ил-76.

С помощью специальных упражнений на тренажерных комплексах отрабатывалась техника приземления на различные поверхности.

К занятиям, которые продлятся до конца ноября, привлечено более 500 военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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