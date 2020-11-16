Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.11.2020 (22:34)

В Волгоградской области более 500 десантников из гвардейского десантно-штурмового соединения готовятся к совершению прыжков с парашютом с самолета ИЛ-76

Личный состав Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения готовятся к прыжкам с парашютом в рамках проведения плановой воздушно-десантной подготовки (ВДП).

Десантники готовятся к выполнению прыжков в различное время суток в полном боевом снаряжении. Каждый гвардеец-десантник, который уже совершал прыжки, будет десантироваться с самолета ИЛ-76 с высоты 800 м.

В течение месяца военнослужащие изучали материальную часть, сдавали обязательные зачеты по устройству парашютной системы и укладке парашютов, отрабатывали способы управления в воздухе основным и запасным парашютами, отработку действий при совершении прыжка с макета самолета военно-транспортной авиации Ил-76.

С помощью специальных упражнений на тренажерных комплексах отрабатывалась техника приземления на различные поверхности.

К занятиям, которые продлятся до конца ноября, привлечено более 500 военнослужащих гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО отработали парашютное десантирование в Тамбовской области
Разведчики соединения морской пехоты Балтийского флота выполнили парашютные прыжки в Калининградской области
Свыше 30 тыс. прыжков совершили военнослужащие спецназа ЮВО с начала текущего года
Более ста призывников из Дагестана пополнят ряды Воздушно-десантных войск

Метки:
Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false