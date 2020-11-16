16.11.2020 (10:26)

Дистанцию в 555 километров преодолели «моржи» в ходе Черноморской эстафеты «Доплыть до Победы»

Дистанцию в 555 километров преодолели «моржи» в ходе Черноморской эстафеты «Доплыть до Победы», организованный ДОСААФ Крыма и Краснодарского края, а также Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация холодового плавания» под патронажем правительств Краснодарского края, Крыма и Севастополя в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всего в эстафете, стартовавшей 21 октября из Новороссийска планировали стартовать около 150 спортсменов из 15 стран, но эпидемиологическая обстановка не позволила приехать многим пловцам. Не испугались пандемии только представители Белоруссии и Казахстана. Дистанция заплыва, прошедшего под девизом «Защитим прошлое, сохраним будущее», пролегла через Анапу, Керчь, Феодосию, Судак, Ялту, Форос и Балаклаву. В памятных местах, где останавливались участники эстафеты, проходили возложения цветов, митинги, встречи с ветеранами и молодежью.

«Разной была и погода, - поделился впечатлениями главный организатор мероприятия, известный пловец-экстремал, председатель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация холодового плавания России» Александр Брылин, - от штилевой до штормовой. Но мы преодолели все трудности и завершили этот трудный и уникальный заплыв. Мы увидели много интересного, встретили удивительных людей, доказали себе и другим, что наш дух так же силен, как и у наших великих предков, сумевших одолеть коричневую чуму».

На финише участников эстафеты встречали председатель ДОСААФ Крыма Андрей Попов, представители органов власти, военнослужащие Черноморского флота и горожане.

Участники заплыва награждены дипломами и памятными медалями, грамотами, благодарственными письмами от правительства Города-героя Севастополя. Завершилась эта уникальная акция концертом, торжественным митингом и вкусным обедом, приготовленным на полевой кухне.

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