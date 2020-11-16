16.11.2020 (21:30)

Очередная колонна беженцев прибыла в Степанакерт в сопровожде-нии российских миротворцев

16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца.

Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь г. Степанакерта.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

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