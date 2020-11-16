16.11.2020 (19:28)

Командование КСОР ОДКБ в ходе командно-штабной тренировки отработало вопросы организации совместной операции

В период с 11 по 12 ноября на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск России, дислоцированного в Московской области, состоялась командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Основной целью мероприятия, проведенного под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, являлась апробация перспективной структуры пункта управления КСОР ОДКБ, развертываемого на основе командного пункта Воздушно-десантных войск.

В тренировке участвовали представители оборонных и других заинтересованных ведомств государств-членов ОДКБ, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе мероприятия в учебной оперативной обстановке должностные лица Командования КСОР ОДКБ выработали решение на проведение совместной операции.

Подводя итоги командно-штабной тренировки, генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что благодаря совместной слаженной работе успешно прошла апробация перспективных подходов к организации управления КСОР ОДКБ.

«Мероприятие, безусловно, положительно скажется на умениях и навыках офицеров Командования КСОР ОДКБ в планировании совместных операций и использовании современных технических средств управления. Все это будет способствовать совершенствованию организации управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ», — сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

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