16.11.2020 (19:19)

Рапиристка ЦСКА Инна Дериглазова первенствовала на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Новогорске

В новогорском Центре фехтования Ильгара Мамедова прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин. Армейские спортсмены завоевали пять наград разного достоинства — одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

Олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, многократная победительница этапов Кубка мира и Всемирных военных игр капитан Инна Дериглазова победила во Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин. В полуфинале Дериглазова со счетом 15:8 одержала победу над Аделей Абдрахмановой. В матче за «золото» Инна одолела Ларису Коробейникову — 15:11, которая в полуфинале оказалась сильнее чемпионки России, обладательницы Кубка России Кристины Самсоновой (15:6).

Вторым на Всероссийских соревнованиях среди рапиристов стал победитель и призер чемпионатов мира и Европы, победитель VII Всемирных военных игр лейтенант Дмитрий Жеребченко, уступивший в финале со счетом 10:15 Владиславу Мыльникову.

Бронзовыми призерами турнира стали победитель и призер Олимпийских игр, победитель Всемирных военных игр, призер чемпионатов мира и Европейских игр, победитель и призер чемпионатов Европы старший лейтенант Тимур Сафин, уступивший в полуфинале Мыльникову (9:15), и победитель первенств мира и Европы Кирилл Бородачев , уступивший на стадии полуфинала Дмитрию Жеребченко (13:15).

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