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16.11.2020 (19:17)

Отряд судов обеспечения Северного флота вошёл в Северное море

Отряд судов обеспечения Северного флота в составе среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» прошёл пролив Ла-Манш и вошёл в Северное море. Плавание через пролив проходило в сложных гидрометеорологических условиях.

В Северном море суда будут обеспечивать действия большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», который несколькими днями ранее прибыл туда также через пролив Ла-Манш.

БПК «Вице-адмирал Кулаков», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» до 7 ноября действовали в составе отряда в Средиземном море, а затем в Атлантике. На стоянке в международных водах залива Сены российские моряки пополнили запасы топлива от танкера со строгим соблюдением мер экологической безопасности.

Через несколько недель отряд кораблей и судов обеспечения прибудет в главную базу Северного флота — Североморск.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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