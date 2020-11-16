16.11.2020 (17:20)

Ряд тактико-специальных занятий с военнослужащими ЗВО пройдёт на территории трёх регионов России в преддверии Дня РВиА

В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии (РВиА) в соединениях и воинских частях танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской и Ивановской областях, пройдут тактико-специальные занятия.

В ходе занятий военнослужащие на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М» отработают скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернут пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовят данные для нанесения ударов и выполнят электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Кроме того, расчетам реактивных систем залпового огня «Град», гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» предстоит уничтожить отряды крупного незаконного вооруженного формирования, действующие на большом удалении в нескольких районах полигона.

Всего в тактико-специальных занятиях примут участие более 650 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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