16.11.2020 (17:00)
Главком ВМФ России обсудил вопросы взаимодействия Главного командования ВМФ с Центральным Военно-Морским Музеем.
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