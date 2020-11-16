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16.11.2020 (17:00)

Главком ВМФ России обсудил вопросы взаимодействия Главного командования ВМФ с Центральным Военно-Морским Музеем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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