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16.11.2020 (16:51)

В Московской области с медиками танковой армии ЗВО прошло учение по проведению реанимационных действий

В Подмосковье на базе отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с военными медиками прошло учение по проведению реанимационных действий с тяжело больными пациентами.

В рамках мероприятия медицинские специалисты отработали задачи с применением аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время, а по итогам проведения реанимационных действий каждый медик был оценен.

Всего к специальному учению привлекались около 150 военнослужащих медицинской службы Таманской дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Медицина
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