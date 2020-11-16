16.11.2020 (16:35)

Российские военнослужащие в Таджикистане освоят новый вид боевой стрельбы

В новом учебном году, который начнется 1 декабря, военнослужащие российской военной базы в Таджикистане освоят армейскую тактическую стрельбу, активно внедряемую в боевую подготовку войск.

Для этого на горном полигоне Ляур военнослужащие будут использовать специально созданную полосу, на которой смоделировано множество типовых ситуаций скоротечного боя. Новшеством будет являться применение подвижных, качающихся мишеней, стрельба в движении, стрельба с качающихся бревен, наклонных и подвижных поверхностей, а также из других неудобных положений. Перед стрельбой военнослужащие совершат марш-броски, а также выполняют другие задачи с повышенной физической нагрузкой.

Особенностью тактической стрельбы является тренировка контроля дыхания в момент выполнения стрельбы после физической нагрузки. Такие занятия позволят тренировать у обучаемых навыки быстрого обнаружения целей, перемещения на поле боя, выбора выгодных позиций и скоростного поражения целей.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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