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16.11.2020 (16:20)

В Московской области артиллеристы ЗВО провели боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» в преддверии Дня РВиА

Военнослужащие артиллерийского соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Московской области, в рамках тактико-специального занятия выполнили огневые задачи по поражению целей, имитирующих бронированную технику и живую силу противника на дальности до 10 тыс. метров.

В полевых условиях расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выполнили стрельбу полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций, а также отработали противоогневой маневр как последовательно, так и «карусельным способом» с одновременным выполнением батареями огневых задач и самостоятельным оставлением огневой позиции. Задачи по огневому поражению условного противника выполнялись в составе батареи и дивизиона.

Занятие с боевой стрельбой проводились в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии (РВиА) под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя. К мероприятию привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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