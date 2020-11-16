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16.11.2020 (16:00)

В армейском корпусе Балтийского флота начались сборы сержантов

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, начались командирские сборы с сержантским составом. В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в регионе военнослужащие пройдут сборовые мероприятия на базе своих воинских частей.

Более 500 военнослужащих данной категории пройдут недельный курс, направленный на повышение профессионально-должностной подготовки. С командирами отделений, экипажей, расчетов пройдут занятия по боевой подготовке, соблюдению регламента служебного времени и ведению ротного хозяйства. Особое внимание будет уделено развитию командирских качеств при воспитании и обучении подчинённых. По итогам сборов каждый участник получит индивидуальную оценку.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Сборы
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