16.11.2020 (16:00)
В армейском корпусе Балтийского флота начались сборы сержантов
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, начались командирские сборы с сержантским составом. В связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в регионе военнослужащие пройдут сборовые мероприятия на базе своих воинских частей.
Более 500 военнослужащих данной категории пройдут недельный курс, направленный на повышение профессионально-должностной подготовки. С командирами отделений, экипажей, расчетов пройдут занятия по боевой подготовке, соблюдению регламента служебного времени и ведению ротного хозяйства. Особое внимание будет уделено развитию командирских качеств при воспитании и обучении подчинённых. По итогам сборов каждый участник получит индивидуальную оценку.