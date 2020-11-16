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16.11.2020 (15:45)

Военный мобильный госпиталь в Республике Хакасия принял первых пациентов

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек, развернутый военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Хакасия, принял на лечение первых пациентов.

Больных из города Абакан и Черногорска с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставили в развернутый на базе реабилитационного центра им. Лебедя мобильный госпиталь машины скорой помощи. Здесь будет осуществляться дальнейшее долечивание пациентов до получения отрицательных ПЦР – результатов.

Мобильный госпиталь был развернут в кратчайшие сроки. Военные специалисты оборудовали приемно-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

К оказанию помощи привлечены около 200 военнослужащих, в их числе врачи и младшие медицинские специалисты. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медоборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее сообщалось, что колонна в составе 27 автомобилей с имуществом полевого медицинского госпиталя совершила двухдневный марш общей протяженностью 780 км в Республику Хакасия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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