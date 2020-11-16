16.11.2020 (15:34)

Около 100 объектов системы образования Свердловской области продезинфицируют военнослужащие ЦВО до конца ноября

Около 100 объектов начального, дополнительного и профессионального образования Свердловской области продезинфицируют военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) до конца ноября. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«До конца ноября проведем специальную обработку около 100 школ, лицеев и образовательных центров Среднего Урала силами сформированных мобильных отрядов оперативного реагирования РХБ защиты», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

К специальной обработке привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями из состава подразделений РХБ защиты. Специалисты РХБ защиты ЦВО, привлекаемые к обеззараживанию образовательных учреждений, обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания. Отдельные военнослужащие принимали участие в мероприятиях дезинфекции социальных учреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Минобороны России. Решение о проведении дезинфекции в учебных заведениях принято на прошлой неделе в ответ на обращение Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

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