Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.11.2020 (14:42)

Авиационные спасатели дальней авиации отработали аварийное покидание воздушных судов

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел сбор специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной служб соединения с летным составом с выполнением практических прыжков с парашютом.

Особенностью занятий являлось то, что прыжки совершались с высоты около 1000 метров на площадку приземления ограниченных размеров с задержкой раскрытия парашюта.

Всего за летную смену было выполнено порядка 100 прыжков, десантирование проводилось с самолета Л-410 с использованием парашютов Д1-5У и «Арбалет».

«Подобные тренировки проходят несколько раз за учебный период. Они позволяют лётчикам совершенствовать навыки применения аварийных средств спасения, а специалистам поисково-спасательных и парашютно-десантных служб — отработать задачи, необходимые при эвакуации терпящих бедствие», — подчеркнул начальник поисково-спасательной службы соединения гвардии капитан Мурат Тхакохов.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В соединении дальней авиации в онлайн режиме состоялся смотр художественной самодеятельности
Два самолета Ан-124 «Руслан» ВТА России доставили на аэродром Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады
Военнослужащие дальней авиации провели агитационную акцию для военнослужащих по призыву
Со связистами дальней авиации провели тренировку по радиосвязи

Метки:
Спасение , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false