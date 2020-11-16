16.11.2020 (14:42)

Авиационные спасатели дальней авиации отработали аварийное покидание воздушных судов

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел сбор специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной служб соединения с летным составом с выполнением практических прыжков с парашютом.

Особенностью занятий являлось то, что прыжки совершались с высоты около 1000 метров на площадку приземления ограниченных размеров с задержкой раскрытия парашюта.

Всего за летную смену было выполнено порядка 100 прыжков, десантирование проводилось с самолета Л-410 с использованием парашютов Д1-5У и «Арбалет».

«Подобные тренировки проходят несколько раз за учебный период. Они позволяют лётчикам совершенствовать навыки применения аварийных средств спасения, а специалистам поисково-спасательных и парашютно-десантных служб — отработать задачи, необходимые при эвакуации терпящих бедствие», — подчеркнул начальник поисково-спасательной службы соединения гвардии капитан Мурат Тхакохов.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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