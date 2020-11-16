16.11.2020 (14:31)

Юнармейцы нарисовали граффити с ветераном на фасаде школы в Перми

На улице Милиционера Власова в Перми появилось «Граффити Победы», авторами которого стали местные юнармейцы. Теперь фасад школы № 136 украшает картина с изображением фронтовика, журналиста и автора книг о Великой Отечественной войне полковника в отставке Алексея Богдаева.

Пермь приняла эстафету у Владивостока, где в детском центре «Океан» юнармейцы нарисовали портрет пионера-героя Саши Ковалева. Что касается Алексея Богдаева, то он известен не только боевыми заслугами, но и своей общественной деятельностью, и литературными трудами. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеран вместе с юнармейцами открывал онлайн-марафон «Память жива». Трансляция длилась шесть часов в социальной сети Вконтакте и включала в себя рассказы ветеранов, интервью с российскими музыкантами и актерами, интернет-акцию «Бессмертный полк», конкурсы, творческие номера и многое другое.

«Кажется, что только недавно мы дали старт этой акции, а ее уже провели на юге России, Дальнем Востоке и теперь вот здесь, на Урале. У каждого рисунка своя история, все они отличаются друг от друга. Например, в некоторых городах это символы Победы, в других ребята изображают портреты героев, которые имеют отношение к конкретной местности. В Перми рядом с ветераном нарисовали юнармейца, что, по задумке авторов, выражает благодарность за подвиг и нерушимую связь поколений», — отметил директор департамента военно-патриотической работы Главного штаба Юнармии Антон Кузнецов.

Рядом с ветераном Алексеем Богдаевым изображена юнармеец Екатерина Хатипова. За развитие юнармейского движения и достижения в спорте она награждена медалью «Юнармейская доблесть» III степени.

Ранее такие граффити появились в Краснодаре, Магасе, Махачкале, Туапсе, Анапе и Владивостоке. Нижний Новгород станет следующим городом, где пройдет акция «Граффити Победы». Планируется, что до конца года к акции также присоединятся Хабаровск, Новосибирск, Томск, Кемерово, Челябинск, Казань, Самара, Саратов и Волгоград.

Справочно:

Алексей Богдаев родился в 1924 году. В 1943 году был призван в Красную Армию, воевал на Первом Украинском фронте. Войну закончил в Германии в звании старшего сержанта. Награжден орденами Отечественной войны и Боевого Красного Знамени, медалями, первую из них — «За боевые заслуги» — получил в госпитале сразу после ранения у Зееловских высот (90 километров до Берлина). После окончания Великой Отечественной войны служил в Воздушно-десантных войсках, преподавал на военной кафедре Пермского государственного университета. Журналист, редактор книги о ветеранах «Победители-потомкам», автор повести «Кинжальный огонь», составитель сборников рассказов и воспоминаний о войне, лауреат Всероссийского конкурса военно-патриотической поэзии имени М.Ю. Лермонтова.

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