16.11.2020 (14:09)

Командование сухопутных войск Пакистана положительно оценило совместные действия российских и пакистанских военнослужащих на учении «Дружба-2020»

Российские и пакистанские военнослужащие продемонстрировали представителю командования сухопутных войск Пакистана генерал-майору Ахтару Навазу совместные тактические действия на международном учении «Дружба-2020». Первый этап совместного военного учения проводился на территории полигона сил специальных операций в н.п. Тарбела в Пакистане.

«Мы глубоко убеждены, что подобные учения не только идут на пользу нашим государствам, но и повышают наш уровень слаженности, взаимоотношения. Также они помогают поддерживать мир и стабильность во всем регионе. Подобные учения помогают нам лучше понять друг друга, по-другому взглянуть на традиции, поучиться друг у друга чему-то новому, а также повышают стабильность безопасности в регионе», – сказал представитель командования сухопутных войск Пакистана генерал-майор Ахтар Наваз.

«Я посмотрел на то, как проходят учения, и более чем удовлетворен тем, что я увидел. А также очень рад, что вы чувствуете себя комфортно, и вам созданы все необходимые условия», – сообщил генерал-майор Ахтар Наваз.

«Глубоко уверен, на следующих этапах учения вас ожидают более сложные, насыщенные и интересные эпизоды учебно-боевых спецопераций. После учения вы оставите богатый опыт для наших военнослужащих, в свою очередь, вы сможете поделится этим опытом со своими товарищами дома», – добавил генерал-майор Ахтар Наваз.

Для оценки действий военнослужащих на учебных местах были установлены купольные камеры, с помощью которых видеоконтент в реальном времени транслировался на экраны мониторов.

К учению привлечено более 150 военнослужащих подразделений сил специальных операции (ССО) вооруженных сих Исламской Республики Пакистан и роты специального назначения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

В ходе тренировки личный состав спецподразделений выполнил штурмовые действия в городских условиях, блокирование городского района, ведение боевых действий внутри здания, при преодолении межэтажных переходов, а также освобождение заложников от незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, военнослужащие обменялись опытом совместных действий в горно-лесистой местности в отрыве от главных сил, скрытного перемещения и действия снайперов с использованием винтовок Remington 700 и М24, а также беспарашютного десантирования с вертолета Ми-17 отечественного производства, которые состоят на вооружении ВВС Пакистана.

Военнослужащие выполнили тактические приемы при выдвижении на рубеж, открытии огня и отработали слаженные действия в составе боевой двойки, тройки при выполнении тактических приемов на местности.

На данном учении впервые российские военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи с применением автоматов М4, пистолетов Glock, экипировки и средств связи подразделений сухопутных войск Пакистана.

Кроме того, для участников учения пакистанской стороной были проведены показательные выступления военнослужащих подразделений сухопутных войск.

Военнослужащие продемонстрировали приемы защиты, ударной и бросовой техники с применением стрелкового оружия.

Зрелищным эпизодом мероприятия стало преследование на автомобилях условных террористов, захвативших заложников. В ходе боя условные террористы были уничтожены штурмовой группой на автомобилях повышенной проходимости. Кроме того, сосредоточенный огонь обеспечили снайперы. В результате действий превосходящих сил «заложники» были освобождены.

Завершающим этапом показного мероприятия стало выступление паропланеристов, а также парашютистов, выполнивших прыжки с вертолета с высоты 5 тыс. м, при этом 3,5 тыс. м они преодолели в свободном падении. Затем на управляемых парашютных системах пронесли в свободном полете государственные флаги Российской Федерации, Исламской Республики Пакистан, а также флаги вооруженных сил Пакистана и сил специальных операций сухопутных войск Пакистана.

Следующий этап учения пройдет на базе Национального антитеррористического центра в н.п. Пабби Исламской Республики Пакистан.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

Учение продлится до 19 ноября.

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