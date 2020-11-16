16.11.2020 (14:06)

На Балтийском флоте завершен перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

В пунктах базирования корабельных соединений Балтийского флота экипажи кораблей и судов обеспечения завершили проведение специальных работ по техническому обслуживанию и подготовке механизмов к эксплуатации и стоянке в зимнем периоде обучения.

Всего для проведения регламентных работ привлекалось более 2 тыс. военнослужащих. Вооружение, военная и специальная техника в нескольких десятках парках и складах воинских частей и подразделений армейского корпуса Балтийского флота полностью обслужена для эксплуатации в новом периоде обучения.

Также в корабельных соединениях проведены проверки и техническое обслуживание корабельного электрооборудования, систем электрообогрева и отопления. Выполнена консервация конструкций и технических средств, находящихся на верхних палубах кораблей. Водолазными партиями проведены осмотры подводной части кораблей, в ходе которых просмотрены донно-забортная арматура и выступающие части корпусных конструкций.

В соединении морской авиации Балтийского флота также завершены плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

Специалистами инженерных служб проведен полный комплекс сезонного обслуживания техники: замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях сырого прибалтийского климата.

В ходе проведения регламентных работ выполнена полная замена летних видов смазок, масел и топлива на зимние виды.

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