16.11.2020 (13:50)

Удостоверение к ордену Красной звезды фронтовика, погибшего при освобождении Польши, вручено его сыну в Подмосковье

В военном комиссариате городского округа Солнечногорск (Московская область) состоялась церемония вручения удостоверения к ордену Красной Звезды сыну ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кошелева – Виктору.

«Он выбрал позицию и своим метким огнём уничтожил пулемётный расчёт. И полк взял высоту молниеносно. Приказ о присвоении ему ордена был выпущен 11 ноября, а погиб он 4 ноября», - рассказал Виктор Кошелев.

Михаил Кошелев был призван в армию, когда сыну было полтора года. Михаил был пулемётчиком, прошёл бои под Солнечногорском и Клином, позже воевал подо Ржевом. В 1944 году стрелок погиб в Польше при взятии высоты. Буквально за несколько дней до смерти его представили к ордену Красной Звезды, но получить награду он так и не успел.

«Большую помощь в работе по вручению ранее неврученных наград оказывают базы данных на сайте Минобороны РФ», - отметил военный комиссар Солнечногорска Александр Перепелица, вручая удостоверение к награде.

О подвиге своего отца Виктор Кошелев узнал из архивов и обратился в военкомат за помощью, сотрудники которого оказали помощь в восстановлении справедливости. Также имя погибшего героя занесено в книгу памяти Солнечногорска и Московской области.

Военные комиссариаты Западного военного округа продолжают работу по вручению ранее невручённых государственных наград участникам боевых действий или удостоверений к медалям и орденам – родственникам ветеранов.

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