16.11.2020 (13:39)

В соединении дальней авиации в онлайн режиме состоялся смотр художественной самодеятельности

В гарнизонном Доме офицеров дальневосточного соединения дальней авиации состоялась онлайн запись смотра-конкурса художественной самодеятельности с привлечением лучших исполнителей из числа военнослужащих гарнизона, гражданского персонала и художественных коллективов из гарнизона Украинка.

Данное мероприятие является традиционным и подготовлено в рамках подведения итогов командования дальней авиации за 2020 учебный год.

Запись участников конкурса организована и проведена под руководством директора гарнизонного Дома офицеров Ольги Мищенко, а также заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Ильи Шиханова.

В смотр-конкурсе приняли участие более 10 исполнителей в номинациях «Лучшее исполнение песни военных лет», «Лучшее исполнение патриотической песни», «Лучший дуэт гарнизона», а также в видеоклипе, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Видеоматериалы данного конкурса будут транслироваться в онлайн режиме на подведении итогов за 2020 учебный год.

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