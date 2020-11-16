16.11.2020 (13:27)

Спецназ ЦВО совершил диверсию в тылу условного противника на учении под Новосибирском

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) совершили диверсию в тылу условного противника.

В ходе учения в Новосибирской области подразделение спецназа совершило марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» по пересеченной местности в заданный район. Применив оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», военнослужащие обнаружили полевой командный пункт, склад вооружения и боеприпасов условного противника. Скрытно передвигаясь на местности, группы специального назначения проникли в тыл противника, где провели минирование военных объектов. Покинув район возможного соприкосновения с противником, военнослужащие провели подрыв объектов.

Кроме того, на учении были отработаны элементы ведения боя мобильными группами спецназа и обороны важных военных объектов.

В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники.

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