16.11.2020 (13:13)

Более 140 новобранцев осеннего призыва пополнили объединение ЦВО в Сибири

Более 140 новобранцев осеннего призыва пополнили соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки молодое пополнение размещают в отдельных помещениях при казармах воинских частей, в которых новобранцы проживают со своими командирами в течение 14 дней на период карантина. Здесь для них организованы не только спальные места, но и пункты приема пищи, учебные классы, комнаты досуга, спортивные уголки и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащего по призыву.

После карантинных мероприятий призывники проходят медицинское обследование и собеседования с психологами, которые тестируют новобранцев на нервно-психологическую устойчивость и адаптацию в новом коллективе. На основании заключений специалистов юноши распределяются в подразделения, где в дальнейшем проходят службу.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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