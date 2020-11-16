16.11.2020 (13:09)

В РВСН завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации

На более 600 постах обслуживания и рабочих местах стратегические ракетчики проводят работы по техническому обслуживанию вооружения, военной и специальной техники РВСН.

В Ракетных войсках стратегического назначения завершается комплекс мероприятий по переводу ВВСТ, парков, складов и материально-технической базы на зимний режим эксплуатации.

Сезонное техническое обслуживание проходят свыше 8 тыс. единиц техники, находящейся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.

Проведение техобслуживания значительно увеличивает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

По результатам перевода командованием соединений и воинских частей РВСН будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

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