16.11.2020 (13:09)
В РВСН завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации
На более 600 постах обслуживания и рабочих местах стратегические ракетчики проводят работы по техническому обслуживанию вооружения, военной и специальной техники РВСН.
В Ракетных войсках стратегического назначения завершается комплекс мероприятий по переводу ВВСТ, парков, складов и материально-технической базы на зимний режим эксплуатации.
Сезонное техническое обслуживание проходят свыше 8 тыс. единиц техники, находящейся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.
Проведение техобслуживания значительно увеличивает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.
По результатам перевода командованием соединений и воинских частей РВСН будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.