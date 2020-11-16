16.11.2020 (11:50)

Корабли ЧФ совершают переход в Новороссийск для участия в совместном учении ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы – 2020»

Отряд кораблей Черноморского флота совершает переход в Новороссийск для участия в совместном учении Военно-Морского Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет «Мост дружбы – 2020».

От российской стороны в учении задействованы экипажи кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, в том числе фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

Береговая и морская фазы учения впервые пройдут в акватории Черного моря с 17 по 24 ноября.

Целями учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками стран-участниц по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

В ходе манёвров кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего.

Учение между ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы» проводится с 2015 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице