16.11.2020 (11:55)

В Новороссийск прибыла делегация офицеров Военно-морских сил Египта для участия в учении «Мост дружбы – 2020»

В Новороссийск прибыла делегация берегового штаба Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет для участия в учении «Мост дружбы – 2020», проводимом совместно с Военно-Морским Флотом (ВМФ) России.

Руководителем учения от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи.

Российско-египетское учение «Мост дружбы – 2020» пройдёт с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза учения, которые впервые будут проведены в акватории Чёрного моря.

Целями учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

В ходе манёвров кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего.

Учение между ВМФ России и ВМС Египта «Мост дружбы» проводится с 2015 года.

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