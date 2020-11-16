16.11.2020 (10:42)

Более 1 тыс. военнослужащих ЦВО обеспечены постоянным жильем в 2020 году

За десять месяцев 2020 года Центральным региональным управлением жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильем в отношении более одной тысячи военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), а также граждан, уволенных с военной службы.

Военнослужащим, имеющим право выбора формы обеспечения постоянным жильем, были предоставлены готовые квартиры в желаемом регионе, а также возможность приобрести в собственность квартиру или дом с земельным участком, используя жилищную субсидию.

Наибольшая сумма жилищной субсидии – более 18 миллионов рублей – была предоставлена военнослужащему Сибирского гарнизона в феврале 2020 года.

Сумма жилищной субсидии зависит от выслуги лет и состава семьи военнослужащего. Средняя сумма жилищной субсидии в 2020 год в регионах дислокации ЦВО составила около 9 млн. рублей.

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