Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.11.2020 (10:42)

Более 1 тыс. военнослужащих ЦВО обеспечены постоянным жильем в 2020 году

За десять месяцев 2020 года Центральным региональным управлением жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильем в отношении более одной тысячи военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), а также граждан, уволенных с военной службы.

Военнослужащим, имеющим право выбора формы обеспечения постоянным жильем, были предоставлены готовые квартиры в желаемом регионе, а также возможность приобрести в собственность квартиру или дом с земельным участком, используя жилищную субсидию.

Наибольшая сумма жилищной субсидии – более 18 миллионов рублей – была предоставлена военнослужащему Сибирского гарнизона в феврале 2020 года.

Сумма жилищной субсидии зависит от выслуги лет и состава семьи военнослужащего. Средняя сумма жилищной субсидии в 2020 год в регионах дислокации ЦВО составила около 9 млн. рублей.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Во 2-й армии ЦВО завершают подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в зимних условиях
Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО провели турнир по мини-футболу под Самарой
В Сибири проходят сборы с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2020 года
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Улицы Новосибирска имени воинов-сибиряков»

Метки:
Центральный военный округ , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false