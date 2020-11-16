16.11.2020 (11:00)

В Нагорном Карабахе миротворческие подразделения ВС РФ оказывают помощь местному населению в восстановлении мирной жизни



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В рамках выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе подразделения российского миротворческого контингента во взаимодействии с местной администрацией оказывают содействие населению в восстановлении мирной жизни.

Подразделения миротворческого контингента осуществляют инженерную разведку, разминирование дорог и техники, удаление сгоревшей техники с дорог общего пользования.

В Степанакерте восстановлена организация дорожного движения, электро- и водоснабжение социальных объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Справочно:

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября 2020 г. осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 чел.).

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