16.11.2020 (10:36)

Корабли Каспийской флотилии провели тренировку по противовоздушной обороне в пункте базирования

В Дагестане в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошла тренировка с дежурной сменой центра управления флотилии и экипажами кораблей по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.

По замыслу тренировки, радиоэлектронные средства освещения надводной и воздушной обстановки, а также радиолокационные станции и комплексы системы обнаружения береговых войск выявили движение авиации условного противника в направлении пункта базирования КФл.

В ходе учебных мероприятий дежурная смена центра управления флотилии организовала управление силами и средствами ПВО для отражения ударов воздушного противника по пунктам базирования. Также были отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач по различным каналам связи.

По сигналу из центра управления средства ПВО кораблей и береговых войск были приведены в готовность к применению, организован приём и анализ данных по воздушной обстановке.

При выполнении учебных задач моряки отработали вопросы противовоздушной обороны в пункте базирования, а также применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки.

При подходе воздушных целей на рубеж поражения они были условно уничтожены из зенитных, артиллерийских и других средств ПВО.

В тренировке приняли участие экипажи малых ракетные и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Махачкала» и «Астрахань».

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