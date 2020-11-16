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16.11.2020 (10:20)

Спецназ ЮВО на Северном Кавказе на учении предотвратил прорыв диверсионно-разведывательной группы

Группа спецназа соединения Южного военного округа (ЮВО) предотвратила прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации в Карачаево-Черкесии.

Применив комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», а также станции ближней разведки СБР «Фара», военнослужащие спецназа вскрыли перемещение условных диверсантов в горной местности и вступили с ними в бой.

В ходе выполнения задач по защите командных и полевых пунктов управления было отработано патрулирование местности, организация засад и «секретов», совершение налётов и захват пленных.

В роли условного противника выступила группа разведки соединения специального назначения, задачей которой был захват аэродрома и условное выведение из строя летательных аппаратов «противника».

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава и технической готовности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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