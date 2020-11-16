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16.11.2020 (09:23)

В Волгоградской области более 300 контрактников ЮВО завершили обучение на курсах профпригодности в рамках общевойсковой подготовки

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), заключившие первый контракт, успешно прошли курсы профпригодности на занятиях по интенсивной общевойсковой подготовке с элементами выживания в Волгоградской области.

Они прошли обучение по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, физической подготовке, военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

В полевых условиях военнослужащие научились разводить огонь без спичек, очищать воду из рек и собирать росу, умело действовать в экстремальной обстановке, принимать нестандартные решения при внезапном столкновении с условным противником. В сложной незнакомой местности военнослужащие ориентировались по карте с помощью современных средств навигации и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В практических занятиях принимали участие более 300 военнослужащих, проходящих службу по контракту, к обеспечению учебного процесса было привлечено  около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Контрактник , Служба по контракту
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