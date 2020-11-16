16.11.2020 (10:13)

Бойцы отряда ПДСС КФл применили беспилотники для борьбы с диверсантами на побережье Каспийского моря

В Дагестане с отрядом противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) проведено учение по обезвреживанию условной группы незаконного вооружённого формирования (НВФ) с применением беспилотных летательных аппаратов.

По замыслу учения, дежурная смена поста наблюдения обнаружила высадку условной группы НВФ в прибрежной части Каспийского моря в районе полигона Турали.

В ходе отработки практических задач военнослужащие отряда ПДСС разделились на две группы: первая выступила в роли НВФ, а вторая организовала поиск и обезвреживание условного противника.

В район высадки НВФ был направлен дежурный тягач с поисковой группой. Корректировку действий военнослужащих ПДСС по поиску «диверсантов» обеспечил расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

После обнаружения «противника» в заданном районе поисковая группа отряда ПДСС успешно блокировала, а затем уничтожила условную группу НВФ. Также военнослужащие отработали элементы рукопашного боя с использованием холодного и стрелкового оружия.

В учении приняли участие около 40 военнослужащих отряда ПДСС КФл, было задействовано порядка 10 единиц военной техники.

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