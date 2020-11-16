16.11.2020 (09:28)

В Башкирии отправили более 300 призывников служить на Дальний Восток

В столице Республики Башкортостан состоялась торжественная отправка более 300 призывников в составе воинского эшелона к местам несения службы. Молодые люди отправились на Дальний Восток.

Проводить призывников приехал военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич. «В армии вы приобретете бесценный жизненный опыт в мужском коллективе, новых друзей. Не забывайте писать, звонить своим родным и близким. Помните, вас ждут дома. Удачи!» - пожелал военком новобранцам.

Перед отправкой в вагонах поезда была проведена дезинфекция, все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва. Каждому призывнику было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

На сегодняшний день с Республики Башкортостан отдают долг Родине более 1500 человек. Осенью военный комиссариат республики отправит в войска более 4 тыс. человек.

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