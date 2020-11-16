Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.11.2020 (09:22)

Военные специалисты медицинской службы приступили к развертыванию госпиталя в Хакасии

Военные специалисты медицинской службы Центрального военного округа приступили к развертыванию военного госпиталя на сто коек в г. Черногорске на базе реабилитационного центра им. Лебедя, где вскоре осуществят прием пациентов и окажут медицинскую помощь населению региона.

Мобильный госпиталь имеет отделения анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционное отделение, лабораторию и оснащен аппаратами ИВЛ, рентген аппаратом, УЗИ и другим медицинским оборудованием, необходимым для лечения широкого спектра инфекционных заболеваний.

«Наш госпиталь будет осуществлять долечивание пациентов с тяжелой и средней степенью течения коронавирусной инфекции до получения двух отрицательных ПЦР результатов и последующей отправкой в лечебные заведения республики для проведения дальнейшей реабилитации. В настоящий момент нами разработана маршрутизация, которая позволит исключить заноса инфекции в чистую зону», - отметил временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы Центрального военного округа Дмитрий Перминов.

Прием пациентов будет осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению привлечены около 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

Ранее сообщалось, что колонна в составе 27 автомобилей с имуществом полевого медицинского госпиталя совершила двухдневный марш общей протяженностью 780 км в Республику Хакасия.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные медики будут сопровождать тяжело больных COVID-19 при экстренной авиатранспортировке в Курган
Специалисты военно-клинического госпиталя ВВО в Чите вылечили более 200 жителей Забайкалья от COVID-19
Многопрофильная клиника ВМА признана клиникой года в Санкт-Петербурге
Военнослужащие мобильного госпиталя ЦВО прибыли в Хакасию, совершив марш протяженностью почти 800 км

Метки:
Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false