16.11.2020 (09:22)

Военные специалисты медицинской службы приступили к развертыванию госпиталя в Хакасии

Военные специалисты медицинской службы Центрального военного округа приступили к развертыванию военного госпиталя на сто коек в г. Черногорске на базе реабилитационного центра им. Лебедя, где вскоре осуществят прием пациентов и окажут медицинскую помощь населению региона.

Мобильный госпиталь имеет отделения анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционное отделение, лабораторию и оснащен аппаратами ИВЛ, рентген аппаратом, УЗИ и другим медицинским оборудованием, необходимым для лечения широкого спектра инфекционных заболеваний.

«Наш госпиталь будет осуществлять долечивание пациентов с тяжелой и средней степенью течения коронавирусной инфекции до получения двух отрицательных ПЦР результатов и последующей отправкой в лечебные заведения республики для проведения дальнейшей реабилитации. В настоящий момент нами разработана маршрутизация, которая позволит исключить заноса инфекции в чистую зону», - отметил временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы Центрального военного округа Дмитрий Перминов.

Прием пациентов будет осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению привлечены около 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

Ранее сообщалось, что колонна в составе 27 автомобилей с имуществом полевого медицинского госпиталя совершила двухдневный марш общей протяженностью 780 км в Республику Хакасия.

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