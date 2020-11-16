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16.11.2020 (09:10)

Военные медики будут сопровождать тяжело больных COVID-19 при экстренной авиатранспортировке в Курган

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с сотрудниками Курганского областного центра медицины катастроф (ЦМК) будут доставлять пациентов с тяжелой формой коронавируса из районных центров в Курган на вертолете.

Руководить транспортировкой и сопровождать пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, во время перелёта будут военные медики. Для этого ЦМК выделил вертолёт, оснащённый медицинским модулем для поддержания жизни пациента при транспортировке.

Военные врачи работают на территории Курганской области с конца октября, за это время при их помощи из больниц выписано около 1,5 тысячи пациентов.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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