16.11.2020 (08:50)

Более 100 химических проб грунта и жидкостей отобрали специалисты войск РХБ защиты на промышленной площадке в Усолье-Сибирском

Специалисты сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл в г. Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории "Усольехимпром", отобрали более 100 проб грунта и жидкости на промышленной площадке в городе Усолье-Сибирское.

Забор проб производился на территории всей промышленной площадки. При этом в наиболее загрязненных участках, таких как демонтированный цех ртутного электролиза, забор проб грунта производился на глубине одного и двух метров в разных частях площадки бывшего цеха. Собранные пробы отправят для дальнейшего анализа в специализированную лабораторию научного центра войск РХБ защиты. Проанализированные данные позволят определить степень загрязнения местности различными химическими веществами, а также ртутью и её соединениями.

Кроме этого, военнослужащие продолжают проводить непрерывный химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и в непосредственной близости от неё.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

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