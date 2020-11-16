16.11.2020 (08:48)

В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье завершилась сдача выпускных экзаменов

Более 2000 младших специалистов, завершили обучение в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае.

Для танковых подразделений подготовлено около 300 военнослужащих, в мотострелковые подразделения подготовлено около 700 молодых специалистов и более 600 военнослужащих прошли курс подготовки для войск связи.

За время теоретической и практической подготовки молодые специалисты изучили такие воинские дисциплины, как тактическая, огневая, инженерная, разведывательная, военно-медицинская, топографическая, физическая подготовки.

Обучение курсантов проводилось по 30 военно-учетным специальностям.

Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях ВВО.



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