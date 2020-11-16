16.11.2020 (08:48)
В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье завершилась сдача выпускных экзаменов
Более 2000 младших специалистов, завершили обучение в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае.
Для танковых подразделений подготовлено около 300 военнослужащих, в мотострелковые подразделения подготовлено около 700 молодых специалистов и более 600 военнослужащих прошли курс подготовки для войск связи.
За время теоретической и практической подготовки молодые специалисты изучили такие воинские дисциплины, как тактическая, огневая, инженерная, разведывательная, военно-медицинская, топографическая, физическая подготовки.
Обучение курсантов проводилось по 30 военно-учетным специальностям.
Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях ВВО.