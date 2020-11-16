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16.11.2020 (08:35)

В 2 раза увеличили количество новейших радиоуправляемых мишенных комплексов установленных на полигоне ВВО «Бурдуны» в Республике Бурятия

В 2 раза увеличено количество новейших радиоуправляемых мишенных комплексов уставленных на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны», дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе подготовки к зимнему периоду обучения.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Огонь каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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