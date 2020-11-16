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16.11.2020 (08:33)

В Бурятии стартовали сборы со специалистами РХБЗ ВВО

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, стартовали сборы со специалистами РХБЗ. Данные сборы пройдут в два этапа.

В ходе первого этапа с военнослужащими проведут теоретические занятия, направленные на углубление знаний и основ применения подразделений РХБЗ, использования штатных приборов и техники, расскажут об их характеристиках, возможностях и особенностях применения.

В ходе второго этапа на полигонах «Дивизионный», «Сосновый Бор» и «Бурдуны» специалисты на практике отработают действия по вводным, научатся проводить РХБ-разведку и научатся выполнять нормативы по специальности.

Данные сборы направлены на освоение современных образцов техники, которыми оснащены подразделения РХБЗ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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