16.11.2020 (08:32)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье завершили работы по переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации

Несколько тысяч единиц вооружения и военной техники (ВВТ) переведено на зимний режим эксплуатации в общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае.

Накануне подготовительного периода с личным составом, привлекаемым к проведению работ на военной технике, в рамках инструкторско-методических занятий были изучены порядок оборудования рабочих мест и руководящие документы по организации эксплуатации техники, сданы зачеты по технике безопасности.

В течение месяца на всей колесной и гусеничной технике были заменены технические жидкости и масла, проведена проверка работоспособности и регулировка агрегатов, электрических и информационных систем. Для того, чтобы задача была выполнена в срок, в соединения и воинские части заранее были поставлены горюче-смазочные материалы. Все регламентные работы проводились штатными экипажами под руководством командного состава. Для выполнения наиболее сложных операций привлекались специализированные бригады ремонтных подразделений, состоящие из наиболее опытных военнослужащих.

После завершения сезонного технического обслуживания комиссии соединений и воинских частей проверили результаты работ на каждом образце техники.



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