16.11.2020 (07:54)

Курсанты окружного учебного центра ВВО завершили выпускные экзамены на танках Т-72Б3



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Курсанты окружного учебного центра ВВО завершили выпускные экзамены на танках Т-72Б3

Курсанты окружного учебного центра (ОУЦ) подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа завершили выпускные экзамены боевыми стрельбами штатным снарядом из танков Т-72Б3 на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском.

Целями для курсантов-танкистов были мишени, появляющиеся на короткое время, а также несколько подвижных мишеней.

Особенностью мероприятия являлось то, что танковые экипажи при проведении боевых стрельб выполнили весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. На огневом рубеже создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткой остановки. Боевая стрельба велась на дальности до 1500 метров.

При проведении выпускных экзаменов танковые экипажи, заранее не знали, на какой дистанции и какой периодичностью появится очередная мишень.

Перед выполнением боевых стрельб с курсантами были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.

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