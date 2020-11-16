Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.11.2020 (07:54)

Курсанты окружного учебного центра ВВО завершили выпускные экзамены на танках Т-72Б3

Курсанты окружного учебного центра (ОУЦ) подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа завершили выпускные экзамены  боевыми стрельбами штатным снарядом из танков Т-72Б3 на  общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» под Хабаровском.

Целями для курсантов-танкистов были мишени, появляющиеся на короткое время, а также несколько подвижных мишеней.

Особенностью мероприятия являлось то, что танковые экипажи при проведении боевых стрельб выполнили  весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. На огневом рубеже создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткой остановки. Боевая стрельба велась на дальности до  1500 метров.

При проведении выпускных экзаменов танковые экипажи, заранее не знали, на какой дистанции и какой периодичностью появится очередная мишень.

Перед выполнением боевых стрельб с курсантами были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Иваново прибыл эшелон с военнослужащими из учебного центра Воздушно-десантных войск.
Более 2000 младших специалистов учебных центров РВСН пройдут мероприятия по вводу в строй
В Санкт-Петербурге специалисты по маскировке ЗВО развернули зенитный ракетный дивизион с помощью комплекта макетов
Российские военнослужащие в ходе учения «Дружба-2020» посетили крупнейшую плотину в Южной Азии

Метки:
Учебный центр , Танковые войска , Танки , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false