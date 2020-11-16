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16.11.2020 (07:48)

Передовой опыт боевого применения авиации изучают молодые лётчики армии ВВС и ПВО ВВО

В авиационных соединениях и воинских частях, дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, молодые лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа изучают опыт боевого применения авиации.

Молодые лётчики авиачастей ВВО анализируют возможности авиационной техники при отработке фигур высшего пилотажа, а также перенимают опыт у лётчиков-наставников.

Эффективно проведенные теоретические и практические занятия повышают практические навыки при совершении полётов молодыми экипажами.

Проведение таких мероприятий даёт возможность быстрого освоения методики пилотирования и значительно сокращает время обучения лётному мастерству.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация , ВВС
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