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16.11.2020 (07:46)

Несколько десятков единиц новых БТР – 82 АМ получили мотострелки Приморской общевойсковой армии ВВО

В мотострелковый полк общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, прибыло несколько десятков единиц современных БТР ? 82 АМ. Эта первая партия боевых машин, которая поступила на вооружение общевойскового объединения.

Как сообщалось ранее, бронетранспортеры пополнили воинские части общевойсковой армии ВВО в рамках  программы перевооружения на современные образцы техники 2020 года.

Апробацию прибывшей техники военнослужащие проведут в зимнем периоде обучения на полигонах объединения, где завершается модернизация объектов материальной базы для применения новых бронемашин.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска
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