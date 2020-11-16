16.11.2020 (07:43)

Летчики истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и экипажи противолодочных самолётов ТОФ проверили надёжность работы систем новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

У побережья Приморья продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного для Тихоокеанского флота.

В заливе Петра Великого летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России и морской авиации Тихоокеанского флота проверили надежность работы систем новейшего российского корабля.

В ходе этого этапа испытаний корабль с различных высот и направлений атаковали истребители МиГ-31БМ и Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. Самолёты применяли пассивные помехи, осуществляли подавление радиотехнических систем и средств связи корабля. В ходе совместных действий на практике совершенствовались вопросы межвидового взаимодействия между ВМФ и ВКС.

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